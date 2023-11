Blitz antidroga della Polizia nella piazza. Spacciatore tenta di investire poliziotto

Maddaloni – I fatti sono accaduti nella serata di giovedì 23 novembre intorno alle ore 19.00 circa nella centralissima piazza don Salvatore d’Angelo a Maddaloni.

Nel corso di un’operazione di polizia destinata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del locale commissariato individuavano nella piazza uno spacciatore nell’atto di vendere droga ad un acquirente.

I due uomini, accortisi della polizia, si sono liberati della droga gettandola via. La droga è stata poi recuperata dagli agenti. E nell’atto di scappare rischiavano di investire uno dei poliziotti presenti sul posto, che fortunatamente, non ha riportato ferite.

Acquirente e spacciatore sono stati denunciati a piede libero per droga e per resistenza a pubblico ufficiale. La polizia ha sequestrato rilevanti quantitativi di droga nel corso dell’operazione.

Il magistrato ha deciso per il deferimento in stato di libertà.

