Blitz del parlamentare di Caserta al Moscati di Aversa “Situazione disastrosa”

Aversa – E’ stato fatta una visita da parte del Parlamentare di Caserta di Fratelli D’ Italia ossia Gimmi Cangiano presso l’Ospedale di Aversa il G. Moscati che ha qualche problematica

A seguito della visita e delle varie segnalazioni ecco alcune dichiarazioni del parlamentare Gimmi Cangiano “Non ho parole per descrivere lo spettacolo che mi ha accolto – fa sapere Cangiano attraverso i social network – Una sala d’aspetto gremita. Persone in attesa da più di 6 ore. Come Ettore, lombardo di nascita ed aversano d’adozione, che per la seconda volta era in attesa da ore che arrivasse il proprio turno. E ciò che ho letto nei suoi occhi mi ha fatto vergognare. L’ospedale di Aversa dovrebbe avere 288 posti letto. Ma di questi nemmeno la metà risulta operativa.

Eccola la Sanità Campana di cui De Luca va tanto orgoglioso. Eccoli i livelli minimi essenziali che dovrebbero essere garantiti ad ogni cittadino campano. Nulla di nuovo purtroppo”.