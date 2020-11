Blitz del Sindaco e le forze dell’ ordine per evitare assembramenti

La zona jambo a trentola-ducenta negli ultimi giorni è stata presa da assalto dai giovani. Tanto che è dovuto invervenire il sindaco insieme alla polizia per far eliminare gli assembramenti.

Queste le parole del sindaco Apicella:“Si trattava soprattutto di ragazzini, la gran parte dei quali minorenni, che a quanto pare stentano ancora troppo a mettere in pratica le semplici regole imposte. È davvero triste che si debba arrivare a tanto e mi auguro fortemente che episodi del genere non si verifichino più. Mi appello ancora una volta a voi concittadini, a tutte le famiglie del nostro territorio ed in particolar modo ai più giovani: basta irresponsabilità, basta leggerezza, stiamo scherzando con il fuoco, basta!”