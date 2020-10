Blitz della polizia all’alba, 13 arresti nel casertano

Caserta. Dalle prime ore dell’ alba di oggi, sabato 10 ottobre, è scattata un operazione della Polizia di Stato nei confronti di soggetti che si sono resi protagonisti ,negli ultimi anni, di una serie di rapine e furti in abitazioni.

La Squadra Mobile della Questura di Caserta in collaborazione con quella di Catanzaro, Avellino Napoli e Ravenna oltre che con la Polizia Scientifica del Reparto Prevenzione Crimine Campania ha dato luogo all’esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per ben 13 persone.

L’ attività d’indagine svolta della Polizia è partita dal lontano giugno del 2017 quando fu commessa dalla banda di malviventi una rapina presso l’abitazione di un’imprenditrice nel comune di Casagiove. .