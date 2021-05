Bliz della finanza di Piedimonte Matese a Vairano Paternora

PIEDIMONTE MATESE – Non si è conclusa positivamente la vicenda che ha caratterizzato due venditori ambulanti. La Finanza di Piedimonte Matese ha sequestrato due grossi borsoni contenenti telefoni cellulari e altri strumenti elettronici rubati. Gli agenti, protagonisti del blitz in via Napoli a Vairano Patenora, a seguito di segnalazione giunta da un residente, hanno scoperto due venditori ambulanti che avevano strumenti elettronici di dubbia provenienza. I due soggetti sono stati incapaci di fornire spiegazione al possesso di tutti quei cellulari e quindi sono stati denunciati dalla guardia di finanza mentre i due borsoni sono stati sottoposti a sequestro e verifica