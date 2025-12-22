Bloccata l’esecuzione di Mohammad Javad Vafaei Sani

Babak Paknia, l’avvocato di Mohammad Javad Vafaei Sani, ha annunciato che la Corte Suprema ha emesso un ordine per fermare l’esecuzione della condanna a morte di questo prigioniero politico.

Alcune fonti dei diritti umani avevano precedentemente riferito che la Corte Suprema aveva confermato la condanna a morte di questo pugile trentenne.

Vitali Klitschko, sindaco di Kiev ed ex campione mondiale di boxe, aveva in precedenza chiesto di fermare l’esecuzione di Vafaei Sani in una lettera.

Su November 5 un gruppo di noti atleti stranieri e iraniani ha rilasciato una dichiarazione congiunta indirizzata alle Nazioni Unite, alle federazioni sportive internazionali e ai governi, annunciando l’imminente esecuzione di Vafaei Sani e chiedendo che la vita dell’atleta sia salvata.

Conclusione: piccoli sforzi portano a grandi risultati e salvano vite umane.