Bloccata l’installazione dei paletti. Il sindaco De Filippo accoglie le istanze dei commercianti

Maddaloni – Stamattina, così come preventivamente concordato con i commercianti di via Amendola, strada commerciale nel centro di Maddaloni, era partita l’installazione dei paletti per la circolazione pedonale e la realizzazione di 5 stalli con disco orario per la sosta veicolare. Un sistema che avrebbe consentito di accedere comodamente ai negozi per il tempo utile agli acquisti ed evitare la sosta selvaggia.

Questa mattina, al loro arrivo gli operai sono stati bloccati dalle proteste di alcuni commercianti che ritenevano questa soluzione dannosa per la loro attività commerciale.

Il sindaco, dopo essersi confrontato con una loro rappresentanza, ha ordinato l’immediata sospensione dei lavori. Nessun paletto, nessuno stallo. Si confida nel senso civico dei maddalonesi: eviteranno di entrare con le auto negozi? Consentiranno ai pedoni di transitare senza ostacoli nella stretta stradina ? Seguiremo gli sviluppi.