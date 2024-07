BLOCCATI MENTRE CEDEVANO SOSTANZA STUPEFACENTE. DUE ARRESTI DEI CARABINIERI.

Dovranno rispondere di spaccio e detenzione ai fini di spaccio, in concorso, i due giovani, un 19enne di Gricignano di Aversa (CE) e un 17enne di Teverola (CE) che, nel pomeriggio di ieri 10 luglio, sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Teverola.

Costoro, giunti a bordo di un motociclo Honda SH in via Madonnelle del comune di Aversa, sono stati notati avvicinarsi a un 48enne del posto al quale hanno consegnato un involucro, poi accertato contenere sostanza stupefacente del tipo crack per gr.0,43, ricevendo in cambio la somma di € 15.

Immediato l’intervento dei carabinieri che li hanno bloccarti benchè abbiano anche tentato di fuggire.

A seguito di perquisizione personale e veicolare, eseguita sul posto, i militari dell’Arma, all’interno del borsello portato a tracolla dal 19enne, hanno rinvenuto e sequestrato la somma contante di € 585, ritenuta di dubbia provenienza, nonchè alcuni telefoni cellulari verosimilmente funzionali allo svolgimento dell’illecita attività.

La perquisizione, poi estesa anche presso le loro abitazione, ha consentito di rinvenire, nelle pertinenze dell’abitazione del 19enne, una borsa con all’interno kg. 8,100 di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 16 panetti.

Arrestati, sono stati quindi tradotti rispettivamente il 19enne presso la Casa Circondariale di Santa Maria C.V. mentre il minore presso il centro di prima accoglienza di Napoli – Colli Aminei.