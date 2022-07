Caserta. Stanno arrivando alla nostra redazione segnalazioni riguardo il Blockbox della centralina elettrica di illuminazione pubblica, che sembrerebbe lasciato con la porta aperta già’ da qualche ora.

Il Blockbox si trova nei pressi del Calvalcavia che porta in Via Napoli. E’ inutile sottolineare la pericolosità’ della situazione , fra l’altro c’è’ da ricordare che proprio quel tratto di strada da qualche giorno e’ completatamente al buio per mancanza di illuminazione pubblica.