BLS e educazione finanziaria, approvate le due proposte del Consigliere Francesco Russo del Forum Giovani della Provincia di Caserta

Il Forum Giovani della Provincia di Caserta si è riunito ieri per discutere e votare due importanti proposte presentate dal Consigliere Francesco Russo. Entrambe le proposte sono state approvate all’unanimità, segnando un importante passo avanti per l’intera comunità giovanile della provincia.

La prima proposta riguarda l’organizzazione di un corso di finanza base, mirato a fornire ai giovani i concetti finanziari di base necessari per affrontare le sfide economiche quotidiane. Questo corso sarà realizzato grazie alla collaborazione con la società di intermediazione finanziaria “StockFellas Srl”, che metterà a disposizione la propria competenza ed esperienza per rendere il corso un successo.

La seconda proposta riguarda l’organizzazione di un corso di BLS (Basic Life Support), un corso di pronto intervento in caso di emergenze mediche. L’associazione locale “ViviAmo Caserta” e l’Ordine dei Medici di Caserta hanno offerto il loro supporto e competenza per rendere possibile l’implementazione di questo importante corso. Sarà un’opportunità unica per i giovani di acquisire conoscenze fondamentali nel campo della salute e del soccorso.

“Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine – ha detto il consigliere Francesco Russo – alla vicepresidente della provincia, Dott.ssa Olga Diana, delegata alle politiche giovanili, per il suo sostegno costante e per aver riconosciuto l’importanza di queste iniziative per i giovani della provincia. Il suo impegno verso la promozione e lo sviluppo delle politiche giovanili è stato fondamentale per il successo di queste proposte. Un doveroso grazie, poi, alla presidente del Forum Giovani di Caserta per avermi concesso l’opportunità di far parte del Forum Provinciale. La sua fiducia è stata determinante per la realizzazione di queste due proposte operative”.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

– Russo Francesco, in qualità di Consigliere del Forum Giovani della Provincia di Caserta, al numero: 3338128213