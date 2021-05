Caserta La Blu JuveCaserta si appresta a giocare contro il Venafro, in quella che è la seconda fase di quelli che sono i PlayOff, nella partita che si giocherà al Palazzetto di V.le Medaglie d’oro praticamente adiacente allo Stadio A. PINTO di Caserta.

L’inizio è fissato per le ore 20 30, match tutt, altro che agevole per la squadra di Caserta che cerca punti per andare avanti, ed accedere a quello che è il girone promozione.