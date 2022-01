Bologna – Napoli 0 – 2 Ritorna a vincere il Ciuccio sotto la Torre degli Asinelli

Gli azzurri tornano in piena corsa Champions dopo la debacle di Coppa Italia contro la Fiorentina

Marcatori: 20′ pt Lozano, 2′ st Lozano.

Il Napoli ritorna da Bologna con il più classico dei risultati, un 2 a 0 secco, un successo altamente positivo quindi, condito tra l’altro con il tanto atteso e sospirato rientro in squadra di Victor Osimhen, il quale ha perfino sfiorato la rete, in una delle sue ormai proverbiali azioni a campo aperto.

Gli azzurri hanno sciorinato un gioco sublime, fatto di passaggi di prima, e di cambi campo velocissimi, dominando in lungo e largo gli avversari, che sembravano una sorta di Titanic in balia dello Scoglio partenopeo, il Napoli è tornato finalmente, anche se per ora al massimo per soli 70’ minuti, tanto è parsa la condizione dei due pilastri insostituibili, tornati a disposizione del gruppo, ancora però non a pieno regime, per la squadra napoletana, purtroppo, infatti a un certo punto della partita sembrava assistere a una rinnovata Napoli – Sassuolo, è stato palese e preoccupante anzichenò accorgersi che finché Fabian Ruiz e Piotr Zielinsky tengono botta, gli azzurri risultano insuperabili, una macchina perfetta, dove davvero in alcuni momenti si ha l’impressione di assistere a uno spettacolo pirotecnico, così come è accaduto di assistere ieri sera a Bologna, dove lo spagnolo e il polacco hanno magnificato magistralmente tutto il gruppo, che sollecitato dallo stato di grazia dei due, ha svolto perfettamente il proprio compito, su tutti Hirving Lozano in versione Chucky, autore al Dall’Ara delle due reti, che hanno regalato al Napoli la vittoria in casa del Bologna. Grazie alla doppietta del messicano gli azzurri hanno consolidato il terzo posto, accorciando dalla vetta e allungando sull’Atalanta. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno giocato una gara molto buona sia dal punto di vista tattico che tecnico per un’ora ma pian piano sono calati dal punto di vista fisico e hanno palesato qualche problema nella gestione del risultato, il gioco appunto si è interrotto al 70′ , quando Fabian e Piotr sono calati di tenuta, personalmente ho avuto la cattiva sensazione di rivivere la serata di Reggio Emilia, è parso di giocare al Mapei, per fortuna era il Bologna e non il Sassuolo.

Gli azzurri tornano quindi in piena corsa Champions, dopo la debacle di Coppa Italia contro la Fiorentina, in una gara quella contro i toscani che sembrava già scritta dal fato, ancora prima di iniziare, troppe gare in uno stretto lasso di tempo per i partenopei, il tutto contornato dalle troppe assenze importanti, tutte assieme, micidiali per chiunque, quelle assenze che per fortuna azzurra non si sono ripresentate a Bologna, dove i napoletani, se pure orfani di Koulibaly, Anguissa, Insigne, Ospina e in parte Osimhen hanno ripreso quel cammino intrapreso a inizio stagione, che consentì la magia di otto vittorie consecutive alla formazione di Spalletti.

A riaccendere i cuori della torcida sotto il Vesuvio, dopo la deprimente sconfitta in Coppa Italia, ci avevano già i media, con la rivelazione dell’interesse da parte di Jeff Bezos, ovvero Mr. Amazon, il quale pare sia intenzionato a comprare il Napoli. È bastato un tweet per far scatenare i tifosi partenopei tra quanti si augurano che ciò accada il prima possibile anche se di veritiero finora non appare nulla di reale all’orizzonte.

Evidentemente va chiarito un punto, che è a dir poco sostanziale. L’editore Luca Cerchione, autore della rivelazione, ha detto che Jeff Bezos è in pole position per diventare il nuovo proprietario del Napoli che rimane una cosa ben diversa dal dire che il fondatore di Amazon comprerà il club di Aurelio De Laurentiis.

Per il momento godiamoci il ritorno al gioco del Napoli di Spalletti, godiamoci i gol di Mertens e Lozano.

Meglio vivere di cose concrete e evitare di vivere di illusioni, del resto come diceva un detto : “Chi di speranza vive disperato muore”.