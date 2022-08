BOMBA D’ACQUA ALLAGATI ANCHE UFFICI COMUNALI

E’ stato un lunedì nero per Capua. La bomba d’acqua che si è abbattuta in città ha provocato seri danni, con negozi, garage e finanche il Comune che si è allagato. In alcuni punti la situazione ha raggiunto alti livelli di criticità: Corso Appio si è completamente allagato, lo stesso è accaduto a via Tifatina e al quadrivio Caputo.

“La nostra amministrazione in poco meno di 60 giorni ha provato a intervenire come possibile” ha spiegato il sindaco Adolfo Villani. “Tra fine luglio e inizio agosto sono state pulite circa 1500 caditoie, cosa che evidentemente non è bastata; e la stessa verifica del lavoro delle ditte addette alla manutenzione delle reti risulta difficoltosa per carenza di personale comunale.

La rete fognaria del Comune di Capua è intasata in più tratti e sarebbe necessario un contratto di manutenzione, che manca da decenni, e che non si può pensare di mettere in essere in poche settimane: per appaltare un contratto annuale di manutenzione occorre individuare le risorse