Bonifica Lo Uttaro, Santillo (M5S): impegno M5S su Transizione ecologica

Roma, 17 ottobre 2023. “Il finanziamento di 6,5 milioni di euro per la messa in sicurezza permanente della discarica “Ecologica Meridionale” in località “Lo Uttaro”, rappresenta il frutto dell’impegno costante del Movimento 5 Stelle sulla transizione ecologica. L’accordo “Per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Campania”, sottoscritto il 30 novembre 2021 tra l’allora Ministero dell’Ambiente e la Regione Campania, realizzato ai sensi dell’art. 4 del D.M. n.269 del 29/12/2020 dell’allora Ministro del governo Conte 2 Sergio Costa, è in linea con il lavoro profuso dall’Assessore M5S Carmela Mucherino sin dai primi mesi all’indomani del suo ingresso nella giunta Marino. Per il Movimento 5 Stelle il risanamento ambientale rappresenta una priorità assoluta ed è per questo motivo che abbiamo scelto, sul territorio casertano, di impegnarci in maniera concreta nel governo della città.” Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5S alla Camera dei deputati.