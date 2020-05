Bonifiche in Campania: pubblicazione bandi di gara per Calvi Risorta, Castel Volturno e Regi Lagni

CASERTA – Sono stati pubblicati da Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza per la Regione Campania (stazione appaltante) nell’ambito degli investimenti pubblici previsti dal Patto per la Campania, i bandi relativi alle seguenti due procedure di gara:

1) “TERRA DEI FUOCHI”

Oltre 2,7 milioni di euro per il primo step della bonifica in tre aree di particolare complessità nella Terra dei Fuochi: la discarica ex Pozzi Ginori (a Calvi Risorta), l’Area Vasta Bortolotto (Castel Volturno) e l’Area Vasta Regi Lagni.

L’appalto prevede l’affidamento dei servizi di progettazione ed esecuzione del piano di caratterizzazione ambientale e predisposizione dell’analisi di rischio di tre lotti, uno per ciascuna area di intervento. Tra i territori interessati rientra anche la discarica ex Pozzi Ginori scoperta nel 2014.

La caratterizzazione prevede un’articolata attività di indagine ambientale per verificare il reale livello di inquinamento delle aree e per definire il rischio per la salute umana e per l’ambiente. Attraverso questo intervento, sarà quindi possibile acquisire le informazioni necessarie per la successiva eventuale bonifica.

Quella pubblicata è una procedura di appalto innovativa per il settore delle bonifiche pubbliche: verrà infatti selezionato un unico operatore di alto profilo tecnico che eseguirà – sotto la regia degli Uffici regionali – l’intera fase della caratterizzazione (dalla elaborazione del Piano di indagine fino alla sua esecuzione con la possibilità di estenderlo anche all’analisi di rischio), con importanti benefici in termini di riduzione dei tempi e dei costi.

La scadenza è fissata per il 23 giugno 2020. Tutti i dettagli sono disponibili sulla piattaforma gare e appalti di Invitalia.

2) Ex Campo Nomadi di via Cupa Perillo nel Comune di Napoli

L’oggetto dell’affidamento consiste nell’esecuzione delle attività di messa in sicurezza dei rifiuti presenti nell’area urbana di Via Cupa Perillo nel Comune di Napoli, comprensive di analisi chimico-fisiche per la caratterizzazione dei rifiuti, rimozione, carico, trasporto e smaltimento.

Segnatamente, le attività da svolgere a cura dell’affidataria consistono in:

1. Redazione del “Piano Operativo di Rimozione dei Rifiuti”;

2. Attività preliminari e di allestimento del cantiere;

3. Analisi chimico-fisiche per la caratterizzazione dei rifiuti, rimozione dei rifiuti, carico, trasporto e conferimento in impianto autorizzato;

4. Recinzione delle aree oggetto di intervento in attesa dell’esecuzione delle indagini sulle aree di sedime, che saranno effettuate successivamente dal Comune di Napoli.

La scadenza è fissata per il 9 giugno 2020. Tutti i dettagli sono disponibili sulla piattaforma gare e appalti di Invitalia.