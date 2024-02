Bonifiche in corso in vari punti della città. Gazebo domenica in piazza per la raccolta RAEE

Maddaloni – A Maddaloni , nonostante l’impegno dell’amministrazione rispetto alla raccolta dei rifiuti persiste il problema del mancato rispetto, in alcune zone, del calendario della raccolta differenziata, e ancor di più, quello degli sversamenti selvaggi in zone prevalentemente periferiche.

Per questo motivo, l’assessore Marone ha iniziato il 2024 con una serie di bonifiche nelle strade più colpite .

I siti interessati da tali bonifiche si trovavano via Santa Fede, nei pressi dell’ erigendo casello autostradale e via E. de Filippo, vicino all’ ex Foro Boario. Iniziata anche la bonifica in via Gaudio, strada in cui deve essere rimosso dell’amianto per completare l’opera di bonifica. Inoltre per domenica 18 febbraio l’assessore all’ambiente dott. Claudio Marone, in collaborazione con la Velia Ambiente ha organizzato una giornata ecologica per la raccolta di RAEE e il ritiro di mastelli per pannolini e pannolini.

I dettagli nella locandina che segue: