BookCrossing presso la Uil Fpl di Caserta

Caserta-La Uil Fpl di Caserta, casa comune di principi e valori condivisi, intende realizzare un ambizioso progetto che coinvolgerà tutti gli associati a livello territoriale, e non solo. Progetto che sarà tanto efficace quanto ampia la condivisione.

Ad ognuno di noi, – in particolar modo nel periodo di pandemia e della conseguente chiusura forzata, o comunque in uno specifico periodo della vita, – sarà capitato di leggere un libro che ci ha colpiti particolarmente, cartaceo oppure ebook, ove abbiamo riconosciuto temi riconducibili alle nostre battaglie quotidiane: libertà, lavoro, parità, diritti, etc.

L’idea di massima è che ciascuno di noi faccia dono di quel libro alla Uil Fpl di Caserta, con brevi considerazioni riguardo i motivi che ci hanno spinto a scegliere proprio quel libro, seguito da firma e struttura Uil Fpl di appartenenza; è gradita una dedica di accompagnamento che ne racconti il legame, il valore, l’importanza di condividerlo. Noi della sede Uil Fpl di Caserta provvederemo a catalogarli e custodirli, realizzando una bellissima e ricca biblioteca comune, patrimonio di tutti. Ma non finisce qui!

Da quel momento, il libro avrà una seconda, terza, quarta vita e comincerà a viaggiare: ognuno potrà richiederlo, leggerlo, restituirlo ed aggiungere le proprie considerazioni, in una sorta di bookcrossing il cui epicentro è la crescita personale e professionale attraverso la casa di tutti noi, la Uil Fpl di Caserta.

Sarà possibile consultare l’elenco dei libri e le considerazioni scritte sul nostro sito e sulla pagina fb, che avranno un apposito spazio virtuale dedicato all’iniziativa. Oltre naturalmente la possibilità di recarsi direttamente in sede per la consultazione!

In questo modo, sarà bello veder crescere la nostra biblioteca grazie al contributo di tutti; un modo dinamico ed interattivo per farci conoscere, arricchirci e condividere idee.

E’ possibile donare il libro in formato cartaceo recandosi personalmente in sede, oppure con spedizione al nostro indirizzo: UIL FPL Caserta, via Cesare Battisti n. 69, cap 81100.

Per i libri in formato elettronico, invece, basta inviarli alla nostra mail [email protected], scrivendo nell’oggetto “Un libro per farti conoscere”.

In attesa della certa e proficua condivisione di questa iniziativa, porgo a tutti un caro saluto.

Caserta, 04/06/2021

Il Segretario Generale

Domenico Vitale