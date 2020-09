Boom di contagi nel casertano del Covid 19

Il covid 19 continua a imperversare, in tutta l’italia, ma anche in Campania, così come in tutta la provincia di Caserta, proviamo a fare una ricostruzione di quelle che sono le ultime 48 ore con una ‘mappa dei contagi’, nell’entroterra di Terra di Lavoro.

Dalle notizie provenienti dall’ASL unita’ di crisi della Regione Campania emergono ben 558 positivi.

In tutta la provincia di Caserta, sono ben 64 i Comuni dove è presente almeno un caso ma ecco nel dettaglio un breve quadro riassuntivo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 70 casi, per quel che concerne l’hinterland :

59 i casi ad Aversa

38 i casi a Casal di Principe.

37 i positivi a Castel Volturno.

32 sono invece i contagiati a Marcianise.

28 i contagiati a San Cipriano d’Aversa

18 i positivi a Lusciano.

16 i contagiati a San Marco Evangelista.

15 i contagiati a Frignano.

14 a San Nicola la Strada.

12 i contagiati presenti a Orta di Atella, San Marcellino.

11 le persone colpite dal virus a Pignataro Maggiore.

10 le persone i positivi a Roccamonfina.

Sono 9 i positivi a Recale.

Sarebbero invece 8 i contagiati a Casagiove, Gricignano d’Aversa, Santa Maria a Vico.

Sette i positivi a Casaluce, Maddaloni, Piedimonte Matese, Portico di Caserta, Teverola.

Sono sei i positivi a Carinaro, Cesa, San Tammaro, Villa di Briano.

COVID-19, IL BOLLETTINO DELL’UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA DI SOTTO

Questo il bollettino:

Positivi del giorno: 195

Tamponi del giorno: 8.473

Totale positivi: 9.732

Totale tamponi: 520.008

Deceduti del giorno: 3

Totale deceduti: 455