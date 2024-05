Il genio musicale di Bottarte Tharumbò’ a Villa Vannucchi per il Forum delle Associazioni della città di San Giorgio a Cremano nell’ambito delle iniziative “MEMORIA & TRADIZIONI” presenta

L’origine dei suoni Bottari di Portico è molto antico, erano strumenti che lavoravano la madre terra, c’erano le Falci che venivano percosse con dei ferri, poi i Tini che venivano percorsi con delle mazza piccole ed infine le Botti percosse con il maglio ( in dialetto il mazzafune) così questi suoni originavano le Battuglie di Pastellessa il giorno 17 gennaio in onore della festa di Sant’Antioco (ovvero Sant Antonio Abate).

L’iniziativa a cura di Associazione “Musicadulcelaetari” APS di Portico di Caserta inserita elle giornate del Giorno del Gioco XIX edizione.

Lezione spettacolo con le pattuglie di Pastaellessa, al ritmo delle botti e dei tini narrando le origini dei Bottari ieri sera dalle 20.30 in Villa Vannucchi di San Giorgio A Cremano con Bottarte Tharumbò di Portico di Caserta vincitori del Premio Mia Martini Bagnara Calabra e del CastleFondiMusicFestival premiati dal Maestro Enzo Campagnoli.

E è stato un gran successo con la lezione con i ragazzi della scuola, per le lezioni Bottare

Strepitoso il Concerto, con la chiosa finale del capogruppo Francesco Iodice che ha dichiarato con enfasi, alla fine della serata musicale, la sua appartenenza Borbonica dopo avere presentato il gruppo Tharumbò e ringraziare il Popolo di S.Giorgio , Il Sindaco amministrazione comunale e l’associazione che ha organizzato per l’accoglienza calorosa.

Lo spettacolo è iniziato con una poesia di Francesco Iodice in arte Tharumbò dedicata a Villa Bruno in particolar modo al Signor Roberto Dentice dove scrivo tutta la bellezza per questo luogo e l’incontro speciale con questa persona saggia di Storia.

Il gruppo dei THARUMBÒ, è coposto da : Francesco Iodice voce, Erminia Parisi danzatrice Silvia Pignataro danzatrice, Camillo Chianese, basso, Domenico Ciaramella chitarre, Cesare Marra, tastiere, Angelo Maria Ciaramella Fisarmonica, Gennaro Rinaldi percussioni, Carmine Iodice Tammorre