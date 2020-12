Nella giornata di ieri il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo ha firmato un’ordinanza con la quale ha vietato di sparare dalla data odierna fino al 6 gennaio.

L’ ordinanza, che alleghiamo in calce, non riguarda solo i fuochi pirotecnici di fine anno, ma anche petardi e mortaretti che non abbiano la licenza. Un’attenzione particolare è dedicata ai minori, categoria particolarmente a rischio.

I trasgressori saranno puniti con sanzioni che oscillano dai 50 ai 500 euro.