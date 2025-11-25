Bottiglia lanciata dal cavalcavia colpisce un autobus e ferisce il conducente

Un autobus impegnato nel servizio sostitutivo ferroviario tra Campobasso e Benevento è stato colpito da una bottiglia lanciata da un cavalcavia mentre percorreva la tangenziale del capoluogo molisano. L’oggetto ha sfondato il parabrezza e ha ferito agli occhi il conducente, un 57enne originario di Avellino. L’uomo, soccorso dal 118, è stato trasferito all’ospedale Cardarelli. I passeggeri, tutti illesi, sono stati assistiti sul posto e successivamente hanno proseguito il viaggio con un altro mezzo.

I rilievi sul posto

La polizia municipale è intervenuta immediatamente per effettuare i rilievi, gestire la viabilità e rendere sicura l’area durante le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo. Le prime verifiche confermano che la bottiglia è stata lanciata dall’alto, ma non sono ancora noti i responsabili del gesto. Le indagini proseguono per chiarire dinamica e motivazioni.

Un precedente nella stessa zona

Nella stessa area, lo scorso 27 settembre, due bottiglie lanciate sempre da un cavalcavia avevano colpito un’auto e un altro autobus. Anche in quel caso non si erano registrati feriti. La coincidenza dei luoghi e delle modalità lascia ipotizzare un possibile collegamento tra gli episodi, ipotesi che gli inquirenti stanno valutando.

Preoccupazione per la sicurezza

Il nuovo episodio rilancia il tema della sicurezza lungo la tangenziale di Campobasso, soprattutto nei punti in cui la strada passa sotto cavalcavia e sovrappassi pedonali. Le autorità stanno esaminando possibili misure preventive aggiuntive, come il potenziamento dell’illuminazione, l’installazione di videocamere e un aumento dei controlli nelle fasce serali.

