Boxe Caserta. Le fiamme oro sez.giovanile, una vera e propria realta’ locale

Caserta. Il gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro sezione giovanile, si conferma una vera e propria eccellenza casertana.

Gli atleti si allenano presso la scuola Allievi agenti di Caserta con i Trainer , Giuseppe Perugino e Marzia Davide Filippo Biffone.

Nonostante la pandemia che ha colpito duramente il mondo dello sport da più di un anno, il gruppo Fiamme Oro sezione giovanile ha reagito e con tanti sacrifici e passione sono è riuscito a conquistare titoli, medaglie portando a casa tante soddisfazioni anche a livello nazionale.

Il settore è in crescita, i ragazzi hanno voglia di dedicarsi a questa disciplina e sono soddisfatti dei risultati raggiunti. Il tutto naturalmente non è finito , il gruppo e’ affamato di obiettivi ancora da conquistare.

Il gruppo sezione giovanile Fiamme Oro di Caserta unito al gruppo pugili della Campania e della Lombardia, sabato 29 Maggio, sara’ impegnato nella manifestazione interregionale che è arrivata alla terza edizione e che quest’anno è stata organizzata dalla Tifata Boxe Prisco Perugino a San Prisco del maestro Giuseppe Perugino senior, maestro e nonno di Perugino Giuseppe junior, campione italiano e oggi impegnato come tecnico.

A rappresentare le Fiamme Oro saranno i pugili DELL’ AQUILA GIUSEPPE, DI BLASIO VITTORIO E ZAPPOLI ANGELA. I due pugili DI SPAZIO FRANCESCO E SAVARESE FRANCESCO non parteciperanno all’evento per la convocazione in ritiro con la maglia azzurra della Nazionale Italiana presso Roseto degli Abruzzi, dove inizieranno questo percorso importante per la loro vita sportiva e personale, in preparazione per gli europei scoolbooys che si terranno ad Agosto.

“Ringraziamo i pugili della Lombardia, che dopo averci ospitati in una bella giornata di boxe nella loro regione, parteciperanno a questo evento, che come sempre sarà un altro successo per la boxe e lo sport“.