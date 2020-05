Bravata nella notte a Santa Maria Capua Vetere: 4 giovani salgono in cima all’anfiteatro

Nella tarda serata di ieri all’anfiteatro campano si è verificato un episodio singolare. In pratica 4 ragazzi, 2 donne e 2 uomini, hanno commesso una bravata salendo ad un’ altezza di circa 20 metri sul punto più alto provando l’ ebbrezza del brivido e decidendo così di trascorrere una serata alternativa. Una scelta oltremodo pericolosa considerando anche che, a quanto pare, avevano bevuto e uno di loro era anche ubriaco. Per fortuna sono stati notati dai passanti che hanno allertato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Due di loro sono riusciti a scendere mentre gli altri due sono rimasti bloccati lì sopra e si è reso necessario l’intervento dell’ autoscala. Ad uno di loro è stato necessario imbracarlo e farlo scendere con le corde. Sul posto anche il 118, la Polizia Municipale, i Carabinieri e il Sindaco Antonio Mirra di Santa Maria. Beccheranno una denuncia per la bravata.

Dei quattro i ragazzi nessuno è della città: due sono di San Tammaro, uno di Sant’Andrea del Pizzone e uno di Afragola.