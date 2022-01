Briano di Caserta: festività in onore di San Vincenzo, diacono e martire

Caserta- A Briano di Caserta dal 19 al 22 si è tenuta la festa patronale in onore di San Vincenzo, diacono e martire. Don Stefano Sgueglia, parroco della chiesa di San Vincenzo da settembre dello scorso anno, ha fortemente voluto che si festeggiasse il santo patrono, soprattutto per i tempi attuali che stanno ferendo l’uomo tanto nello spirito quanto nel corpo, ma sempre con la speranza nel Signore che dia forza a tutti per superare le difficoltà.

La festa è iniziata col triduo con la celebrazione della Santa Eucaristia mercoledì 19 da parte di don Battista Marello, parroco della chiesa di San Ferdinando Re in San Leucio, giovedì 20 da parte di don Vincenzo Bruno, parroco di San Simeone in Sala, e venerdì 21 da don Vincenzo Aveta, parroco della Madonna delle Grazie in Vaccheria. Sabato 22 è stato il vescovo di Caserta, mons. Pietro Lagnese, a celebrare la Santa Messa solenne, animata dalla corale parrocchiale, a cui hanno partecipato tutti i parrocchiani di Briano.

La festività in onore di San Vincenzo vuole ricordare uno dei santi più antichi, perché San Vincenzo, con San Lorenzo che si venera a Casolla e Santo Stefano a Tuoro ha caratterizzato il processo di cristianizzazione messo in atto in tutta l’area tifatina nei primi secoli dalla chiesa di Capua.

Il prossimo 30 gennaio alle ore 11 la Santa Messa solenne, animata sempre dal coro parrocchiale, sarà celebrata da don Giuseppe Di Bernardo, parroco di Sant’Andrea in Capodrise e cancelliere della Diocesi di Caserta, nonché già vice-parroco a Briano all’inizio del suo ministero. Don Giuseppe Di Bernardo accoglierà le sacre reliquie ex ossibus di San Vincenzo e Sant’Anna donate da mons. Andrea Bellandi, arcivescovo metropolita dell’arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Domenica 30 gennaio sarà una giornata di ringraziamento, di fede e di speranza per tutto il popolo di Briano e per tutti i fedeli della zona.