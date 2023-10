Brucellosi, Santillo e Caramiello incontrano l’allevatore in sciopero della fame contro la mattanza*

Casal di Principe, sabato 28 ottobre 2023. “Insieme al collega deputato Alessandro Caramiello, capogruppo in Commissione Agricoltura, abbiamo incontrato a Casal di Principe l’allevatore Pasquale d’Agostino, in sciopero della fame contro la mattanza della brucellosi. A lui abbiamo manifestato tutta la nostra vicinanza, consapevoli degli enormi rischi dell’intero comparto della mozzarella di bufala campana, risorsa inestimabile del nostro territorio con le sue aziende e i posti di lavoro. Seguiamo con grande attenzione la vicenda, nell’auspicio che anche su questo tema il governo non faccia solo annunci ma intervenga senza indugi. È in gioco il destino di migliaia di persone.” Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5S alla Camera dei deputati.