Maddaloni- Torna al centro delle cronache la collina di Maddaloni e gli incendi. Da segnalazioni pervenuteci dei nostri lettori pare che da stamattina siano bruciando sterpaglie d’altro lungo il versante della collina che guarda verso via San Benedetto: nonostante sia già stato segnalato più volte il fumo c’è ancora e i soccorsi non sono intervenuti per spegnerlo.