Brucia la collina. Fiamme sulla strada che porta al Santuario di San Michele

Comunicato stampa

Maddaloni – Dalle ore 12:00 i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono impegnati nello spegnimento del vasto incendio che ha interessato la montagna che dalle cave di tufo nel comune di Maddaloni è risalito fino al Santuario di San Michele. Impegnate nelle operazioni di spegnimento ci sono: la squadra A.I.B. Vigili del Fuoco di Mondragone ( specializzata per gli incendi boschivi) la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise ed un’autobotte in supporto proveniente dalla sede centrale del Comando. In ausilio alle squadre di terra è intervenuto, in questi minuti, anche un elicottero dell’antincedio boschivo della regione Campania e la protezione civile. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.