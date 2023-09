Brucia la pineta di Baia Domizia:i Forestali con i Vigili del fuoco impegnati da ore

La pineta di Baia Domizia brucia. Ancora una volta,da ieri. Vanno in fumo ettari di macchia mediterranea ed un ecosistema prezioso.I Forestali dell’Ente Provincia di Caserta presenti, insieme a Vigili del Fuoco e SMA Campania, stanno lavorando incessantemente, allertati dalla Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI) presso il Genio Civile dimCaserta, stanno fornendo il loro prezioso aiuto nel contrastare l’incendio. L’area individuata, facente parte dei Comuni di Cellole e Sessa Aurunca, e’ sottoposta a regime normativo di conservazione integrale per gli eccezionali valori percettivi e inclusa nel parco regionale Roccamonfina -Foce del Garigliano, sottoposta a regime di tutela integrale. Nonostante i vincoli si continuano a verificare azioni che alterano in maniera definitiva l’assetto del territorio come quella di queste ore. Tutti gli operatori in attività con le competenze acquisite negli anni e sugli incendi, con spirito di volontà, capacità di adattamento e collaborazione, cercano di svolgere al meglio il proprio lavoro per sottrarre a spregiudicate operazioni di speculazione questo ecosistema particolarmente vulnerabile.