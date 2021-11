Brucia un’altra fabbrica del casertano

Questa volta a bruciare è la Frigo Caserta srl. Un’azienda che si trova nella zona industriale di Gricignano d’Aversa. L’ incendio è partito dai magazzini. Un’alta colonna di fumo si vede da varie parti della provincia.

Sul posto già sono già all’opera diverse autobotti dei pompieri. Uni dei capannoni di questa grossa azienda che lavora con la catena del freddo è andato in fiamme per cause ancora sconosciute.

Frigo Caserta è specializzata nel trasporto di generi alimentari refrigerati e surgelati, garantendo al meglio il mantenimento della catena del freddo e offrendo ai clienti un’efficiente organizzazione logistica. Grazie alla presenza quotidiana sul territorio dei mezzi di trasporto, Frigo Caserta si qualifica come uno dei trasportatori di merce refrigerata più affidabili presenti sul mercato nazionale.

Un’ altra azienda prende fuoco e la provincia di Caserta ancora una volta vittima di inquinamento e di avvelenamento dell’ aria.