Brutta battuta di arresto per La JuveCaserta

Caserta – La Juvecaserta, esce sconfitta dalla partita contro il Venafro.

La Juvecaserta è stata avanti per gran parte della partita ma poi successivamente la Venafro è riuscita ad imporsi in quello che è il match disputatosi al Palamaggiò.

Dopo la perdita di Mandic uscito dal campo per falli, i bianconeri hanno perso completamente la bussola andando a sbattere ripetutamente contro il muro degli ospiti tanto da realizzare due soli tiri liberi in cinque minuti.

È diventato, così, tutto più facile per i venafrani che hanno sfruttato la vena offensiva di Liburdi (per lui 37 punti con 5/10 al tiro e 6/7 nei liberi) e, soprattutto, la netta supremazia a rimbalzo (60 contro 33) e la grossa sperequazione nei viaggi in lunetta (19 liberi per i padroni di casa contro i 35 dei molisani).

tabellino match

Ble Juvecaserta – Siem Venafro 62 – 72

(25-12, 37-33, 51-41, 60-60)

Ble Juvecaserta Academy: Mastroianni 13, Iavazzi 11, Requena 19, Miraglia 1, Desiato 3, Porfidia 3, Mandic 9, Del Vaglio 1, Iovinella 2, Pisapia, Vigliotti ne. Allenatore: D’Addio. Tiri da 2 13/34 (38%) da 3 8/33 /24%), liberi 12/19 (63%), rimbalzi 33 di cui 3 offensivi, assist 13

Siem Venafro: Cocozza, Cardarelli 2, Montanaro 3, Cotugno ne, Pirozzi. Minchella 16, De Santis 2, Santoro, Carcillo, Cancelli 4, Liburdi 37, Barreiro 8. Allenatore: Valente. Tiri da 2 16/38 (42%) da 3 5/24 (21%), liberi 25/35 (71%), rimbalzi 60 di cui 18 offensivi, assist 10