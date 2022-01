Brutto incidente alle porte della città

Maddaloni. Ancora un incidente poco dopo le 12, sulla pericolosissima strada che da Maddaloni porta ai Ponti della Valle, una strada ad alto scorrimento ma che viene percorsa come un circuito di Formula 1, nonostante il manto stradale dissestato, una segnaletica carente e punti e strade di immissione su entrambi i lati, siano esse per attività commerciali, per private abitazioni o per entrare in città, tra l’altro con una scuola nei suoi pressi.

Una strada che fa paura di giorno e di notte, ma i tanti incidenti, molteplici feriti e anche qualche morto nel recente passato non fanno abbastanza letteratura per metterla in sicurezza da un lato (ex sp ora di nuovo ss) in uno scaricabarile di responsabilità tipico italiano. Gli automobilisti, dal canto loro, hanno le loro responsabilità di guida talvolta fuori le righe, e anche stavolta ringraziamo che non ci sia scappato il morto.

L’incidente di oggi ha per protagonisti una ragazza con una FIAT 500 e un uomo con una FIAT PUNTo, che si sono scontrati nel tratto all’altezza del ponte del cimitero La locale Polizia Municipale è sul posto per gli accertamenti delle responsabilità. pare per fortuna non ci siano feriti. Questa volta almeno.