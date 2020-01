Caserta. Avrebbe potuto avere un epilogo peggiore l’ incidente che ieri, domenica 12 gennaio, ha visto coinvolte ben tre autovetture. Erano circa le ore 21 quando tre auto che stavano circolando sulla Strada Statale a Marcianise, per cause attualmente al vaglio degli inquirenti , arrivate nei pressi di ” Progress” si sono scontrate , mandando il traffico in tilt.

Sul posto dopo pochi minuti sono arrivati i carabinieri e subito dopo l’ ambulanza per prestare soccorso ai feriti.