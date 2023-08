Brutto scontro nella notte. Perdono la vita i conducenti delle auto

Alife- Questa notte verso le ore 01:20 una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese, è intervenuta nel comune di Alife, sulla SP 331 nei pressi del distributore Tamoil, a causa di un incidente stradale avvenuto tra due autovetture. Immediatamente giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato le due autovetture adagiate ai bordi della carreggiata con i loro occupanti, tre persone, incastrate tra le lamiere. Dopo un elaborato lavoro e con l’ausilio dei divaricatori e cesoie in dotazione, i Vigili del Fuoco sono riusciti a liberare tutte le persone incastrate consegnandole alle cure del 118 presente sul posto.Purtroppo i due conducenti sono stati dichiarati deceduti dai sanitari. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza tutti i veicoli coinvolti per il successivo recupero e sgombero della sede stradale.