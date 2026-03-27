Brutto scontro sulla nazionale. Ferita una persona

Maddaloni (CE) – Un brutto incidente si è verificato, intorno alle 13, a Maddaloni in via Libertà in direzione del capoluogo.

Quasi al confine tra i due comuni si sono scontrati una Peugeot grigia ed un camion bianco che viaggiavano nella stessa direzione.

L’impatto è stato piuttosto violento causando apertura dell’airbag dell’auto. Tra le persone coinvolte una è rimasta ferita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili urbani di Maddaloni per accertare dinamiche e responsabilità.