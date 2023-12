BRUXELLES: IL PRESIDENTE MAGLIOCCA NOMINATO MEMBRO DEL GRUPPO BRASS-G DEL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca è stato nominato membro del gruppo

BRASS-G, The Better Regulation and Active subsidiarity Steering Group (Gruppo direttivo per il

miglioramento della regolamentazione e la sussidiarietà attiva) del Comitato europeo delle regioni

(CdR), come componente per la Previsione Strategica.

La nomina arriva mentre il presidente Magliocca è impegnato proprio a Bruxelles nella seduta

Plenaria del Comitato europeo delle regioni, in svolgimento da ieri presso la sede del Parlamento

Europeo.

Lo scorso mese di ottobre Magliocca era stato relatore del Parere su “La previsione strategica quale

strumento per la governance dell'UE e per legiferare meglio”, poi approvato all’unanimità

nell’ultima sessione plenaria del Cdr.

“Sono davvero emozionato per questa nuova nomina – ha detto Magliocca – che premia il grande

lavoro portato avanti in questo anno sul tema della Previsione Strategica. In pratica, come

rappresentanti delle amministrazioni locali di tutta Europa intendiamo rivendicare un ruolo ancora

maggiore nella valutazione delle politiche cruciali per il futuro dei nostri cittadini e, in particolare,

nel miglioramento e nel rafforzamento dell'attività strategica di previsione dell'Unione europea.

Sono sempre più orgoglioso di rappresentare l'Italia, la Campania e la Provincia di Caserta qui a

Bruxelles al Comitato europeo delle regioni”.

Il presidente Giorgio Magliocca è membro del Comitato europeo delle regioni dal gennaio 2020, in

cui ha aderito al Ppe (Partito popolare europeo). È già componente delle commissioni CIVEX

(Cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni) e SEDEC (Politica sociale, istruzione,

occupazione, ricerca e cultura).

Il Comitato europeo delle regioni

Il Comitato europeo delle regioni (CdR) è l'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali di tutti i

27 Stati membri dell'Unione europea. Istituito nel 1994 in seguito alla firma del Trattato di

Maastricht, ha il compito di coinvolgere nel processo decisionale dell'UE gli enti regionali e locali e

di informarli sulle politiche dell'UE. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea

consultano il CdR in relazione alle politiche europee che hanno un'incidenza sulle regioni e sulle

città. Per far parte del CdR, ognuno dei 329 membri e 329 supplenti.