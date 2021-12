Buca fa strage di pneumatici. Chiesti i risarcimenti per il danno.

Maddaloni. La buca killer di cui vi parliamo si trova in via Mastrantuono. Certo non è l’unica in città e neanche i comuni limitrofi se la passano meglio. Strade dissestate si incontrano un pò ovunque soprattutto dopo le violente piogge degli ultimi giorni. Ma questa nella serata di ieri ha fatto diverse vittime. Pneumatici completamente da sostituire comprensivi di cerchi. E i prezzi li conosciamo tutti. La strada è buia, la buca molto profonda. E il danno è fatto.

Qualche automobilista però questa volta ha ben pensato di denunciare il danno e di chiedere il risarcimento per le spese di riparazione.

Seguiremo quali saranno gli sviluppi della vicenda. intanto segnaliamo la buca per evitare che altri automoibilisti ignari possano incapparci.