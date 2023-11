Buca pericolosa in Via San Carlo . I commercianti ” rimediano” con un fai da te

Caserta. Da oltre 15 giorni stanno arrivando alla nostra redazione segnalazioni riguardo la pericolosità di una buca in Via San Carlo . Sono state cosi’ tante le telefonate ricevute che abbiamo deciso di recarci sul posto per costatare da vicino il problema. Arrivati nella strada più’ antica di Caserta ci siamo trovati difronte una scena tragico-comica.

Al Civico 52 una pietra di Basolato si è praticamente inclinata su un lato ,ad occhio si può’ vedere la profondità di una voragine nella quale chiunque potrebbe inciampare e farsi maleNon osiamo immaginare i danni che quella buca potrebbe causare ad un motociclista o ,peggio ancora, ad un ciclista di passaggio da quelle parti.

All’ inizio dell’ articolo abbiamo parlato di scena tragico-comica .Arrivati sul posto infatti abbiamo notato che dalla stessa buca fuoriusciva un pezzo di legno di circa 1 metro di altezza . Abbiamo chiesto chiarimenti ad alcuni commercianti del posto i quali ci hanno spiegato che dopo aver segnalato più’ volte il problema sia all’ Amministrazione Comunale che alla Polizia Municipale hanno deciso di “ piazzare”quel palo di legno nei pressi della buca come ” segnale di pericolo”.

Come sempre speriamo che il nostro articolo-segnalazione arrivi all’ Assessore di competenza e che la problematica venga risolta in breve tempo .