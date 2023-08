Buche cittadine, Comune di Caserta a rischio contenziosi. L’interrogazione di Del Rosso

A causa dell’assenza di manutenzione le strade della nostra città si presentano dissestate, piene di buche, di crepe, con il manto stradale sollevato e/o infossato al punto tale da lasciar in rilievo in alcuni tratti i tombini.

Il quadro già disastroso, tende a peggiorare ulteriormente nelle giornate di pioggia dove a causa del dislivello l’acqua piovana tende ad impantanarsi per interi giorni e ad espandersi ben oltre i cancelli di ingresso delle varie abitazioni poste lungo le strade.

“Tali condizioni delle strade ostacola la normale e sicura viabilità – spiega il consigliere d’opposizione Maurizio Del Rosso, firmatario di una interrogazione insieme ai gruppi consiliari Zinzi per Caserta e Prima Caserta – in quanto le numerose insidie procurano non solo danni agli autoveicoli in transito, ma anche spiacevoli incidenti ai pedoni, tenuto conto anche dell’assenza di marciapiedi in alcuni tratti.

E’ facilmente ipotizzabile che siano pervenute al Comune diverse segnalazioni e/o richieste di risarcimento danni a cose o persone causate dalle buche e dalla scarsa manutenzione delle strade.

L’incidenza in termini economici nel bilancio comunale potrebbe essere molto rilevante

Chiediamo dunque all’amministrazione quante richieste di risarcimento danni da insidie della strada risultino notificate dal 2022 ad oggi e il numero di azioni giudiziarie o stragiudiziali notificate all’ente per danni e lesioni derivanti

dalla scarsa manutenzione delle strade”.