Buche killer delle gomme

La strada di collegamento tra Caserta e Maddaloni continua a fare danni a causa della condizione pessima dell’asfalto e delle buche presenti. Diverse sono le segnalazioni che da mesi arrivano in redazione per evidenziare questo problema.

I più colpiti sono i tanti pendolari che almeno due volte al giorno passano su questa strada e che, in qualche caso, ci hanno rimesso anche più di una gomma bucata. Come si può vedere dalle foto c’è una buca in particolare che è particolarmente pericolosa.

E nelle ultime settimane sono aumentate le vittime di questa buca, con rischio per gli automobilisti e spese per i costi di riparazione delle auto.