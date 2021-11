Buio pesto in piazza don Salvatore d’Angelo. Il video

Maddaloni. Su piazza don Salvatore d’ Angelo è calato non solo il buio della sera ma quello più totale. Nella piazza infatti la pubblica illuminazione è completamente saltata. Non è la prima volta che ci segnalano questa situazione, e stasera dopo la pioggia è successo di nuovo. Chi questa piazza la vive ci dice che accade spesso e che andrà avanti così per tutto l’inverno.

Le persone camminano con le torce degli smartphone ma non aiutano molto. Un disagio di non poco conto che rende pericolosa una zona centralissima.

Il video: