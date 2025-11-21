Buon compleanno, Alfonso!

Grande festa oggi, 21 Novembre! Alfonso Grimaldi compie 70 anni! Un augurio speciale da parte della sua famiglia:
“È arrivato il tuo compleanno. I tuoi primi settant’anni. A quello che è stato, ma soprattutto a quello che sarà… Sempre con l’animo di un ragazzo, gli occhi pieni di gioia ed il cuore stracolmo del nostro Amore. Buon compleanno Fofo’”
Luciana, Antonellina, Eugenio, Chiara e Yuri.
Ad Alfonso i nostri più calorosi auguri di buon compleanno da parte di tutta la redazione di Belvederenews.