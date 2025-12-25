Buon compleanno IRVAT. Per i 50 anni arriva il riconoscimento della Cucina Italiana a Patrimonio Unesco

Chrismas Wine Art Fest è l’evento che si terrà presso il Teatro Comunale di Cercola in viale dei platani domenica 28 dicembre 2025 ore 18.00. Presenterà l’evento aprendo i lavori Ciro Costagliola, Presidente IRVAT, mentre il coordinamento è affidato a Eugenio Gervasio Founder & CEO MAVV Wine Art.

A seguire il convegno dal titolo “I PAT dell’area Vesuviana: una risorsa da valorizzare”, con i saluti istituzionali di Biagio Rossi, Sindaco di Cercola, Raffaele De Luca, Presidente Parco Nazionale del Vesuvio; con la moderazione di Antonio Vastarelli seguiranno gli interventi di Gianni Cicia, del dipartimento di agraria dell’università degli studi di Napoli Federico II, Annamaria Colao, Chair Woman Cattedra UNESCO Salute e Sviluppo Sostenibile, Christian Cutino ed Emila Di Girolamo, Ecodigital Campania,Teresa del Giudice, dipartimento di agraria dell’università degli studi di Napoli Federico II, Emilia Di Girolamo, Ecodigital Campania, Dario Duro, AMIRA Campania, Toti Lange, Presidente dell’Accademia Partenopea Baccalà, Oscar Leonesssa Guruppo Leonessa, conclusioni di Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazone Univerde.

Alle ore 19,30 il brindisi: IRVAT, festeggia il cinquantenario della sua costituzione con il riconoscimento della Cucina Italiana a Patrimonio Unesco. Il Presidente Ciro Costagliola con il vicepresidente Eugenio Gervasio, ed i consiglieri Carmela Cotrone, Emilia Di Girolamo, Angela di Sivo, Domenico De Luca, Francesco Lupo, ripercorrerà le tappe dell’Istituto, dal 1975 ad oggi con importanti eventi, congressi, fiere e convegni in Italia ed all’estero: USA, Canada, Giappone, Russia, Regno Unito, Germania, Spagna, Grecia, Egitto, Palestina, Libano, Giordania, Albania (solo per citarne alcuni) ed i progetti: “GOALS – GOvernance for Achieving Local Strategies for tourism”, finalizzato all’implementazione di modelli di governance turistica, “Implementazione di un Sistema Integrato di Garanzia e Tracciabilità delle Produzioni Agroalimentari della Campania” finanziato dal MISE, il protocollo di intesa di scambi culturali ed economici fra la città di Caserta, unitamente alla Camera di Commercio di Caserta e la città del Giappone Ichikawa della prefettura di Ciba con il Sindaco Hirotami Murakoshi, le convenzioni con l’Università degli Studi del Sannio sulla tracciabilità e sprechi alimentari, la convenzione con MAVV – Museo dell’Arte, del Vino e della Vite – impresa culturale, ospitata dal Dipartimento di Agraria di UNINA. Con il riconoscimento della Cucina Italiana a Patrimonio Unesco l’IRVAT vede un traguardo straordinario e l’augurio a promuovere la qualità della vera cucina italiana con i prodotti di eccellenza che ha sempre promosso e valorizzato.

Seguirà con la direzione artistica del Teatro Ricciardi di Capua lo spettacolo musicale di VinCantium by MAVV con il soprano Alessandra Della Croce, il tenore Pop Sabba ed il pianista Antonio Di Costanzo. Alle 21 convivialità con la degustazione delle eccellenze del territorio.