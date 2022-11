Buon viaggio Bruno. Speriamo tu possa trovare la pace che meriti

Caserta. Ha scelto “ la giornata dei poveri” per lasciare questo mondo e passare , speriamo, a vita migliore .

Stiamo parlando di Bruno , un senza tetto molto conosciuto in citta’ soprattutto nella zona di via Ferrarecce dove viveva , in condizioni precarie di igiene e di salute , insieme alla moglie.

I due coniugi fino a pochi anni fa avevano una vita normale , abitavano in un appartamento nei pressi di Piazza Ruggiero . Poi improvvisamente il buio . Per cause naturali la coppia perse improvvisamente un figlio , il loro unico figlio . Sopraffatti e incapaci di reagire a tale tragedia i due restarono chiusi in casa per una decina di giorni con la salma del ragazzo adagiata sul letto.

Allertati dal cattivo odore che proveniva dall’ appartamento , alcuni vicini di casa allertarono i servizi di emergenza i quali intervennero immediatamente per portare via il corpo del giovane uomo .

Da allora Bruno e la moglie decisero di vivere per strada e nell’ ultimo periodo sotto un ponte di Via Ferrarecce. I due ,in tutti questi anni hanno condotto una vita di stenti e solo grazie alla generosità’ di qualche passante e al supporto dell’ Associazione “ Gli Angeli degli Ultimi” sono riusciti a sopravvivere .

Ieri , domenica 12 novembre, Bruno si e’ accasciato al suolo e ha staccato la spina e ha deciso di raggiungere il figlio .