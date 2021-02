Caserta. Si e’ spento all’ età’ di 78 anni Michele Falcone . Michele , un volto noto al mondo politico casertano e’ andato via “ in punta di piedi “ .

Non amava la politica attuale , “non esiste più’ ideologia” , ripeteva più’ volte nei suoi lunghi discorsi . Sperava nei giovani e sognava in un cambiamento che adesso non potrà’ più vedere . Buon viaggio Michele che la terra ti sia lieve !!