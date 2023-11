Buon Viaggio Don Antonio

Caserta. Don Antonio Pasquariello , 83 anni , ha lasciato questo mondo per passare a vita migliore. La triste notizia ha fatto immediatamente il giro della città. Don Antonio ha guidato per 19 anni, dal 1971 al 1990, la chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Nicola la Strada. Per l’affetto e la stima dell’intera popolazione per il suo “Don Antonio”, nel 2021 gli venne conferita la cittadinanza onoraria.

Nel 1990 fu trasferito alla parrocchia di San Michele Arcangelo e quindi divenne Vicario Generale della Diocesi di Caserta e Vicario Giudiziale del Tribunale Diocesano.

I funerali si terranno domani , sabato 25 novembre , alle ore 12 presso il Duomo di Caserta