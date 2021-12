Buon viaggio Edoardo !

Maddaloni. E’ prematuramente scomparsa la cara esistenza del Gen. Edoardo Cozzolino . Un vero e proprio punto di riferimento per la scuola di Maddaloni .

le esequie si svolgeranno domani , mercoledì 8 Dicembre, alle ore 12 presso la chiesa di San Martino dita in via Bixio a Maddaloni .

Alla famiglia Cozzolino- Improta le più sentite condoglianze da tutta la redazione di Belvederenews

Riportiamo integralmente le parole del giornalista Atos Lugni

Ho conosciuto Eduardo Cozzolino da Capitano. È stato in servizio alla Scuola con diversi incarichi Comandante di Compagnia Aiutante Maggiore Comandante del Battaglione Allievi. Va considerato come una pietra fondamentale della Scuola di Commissariato quando la stessa dipendeva dal Corpo di Commissariato e dal Corpo di Amministrazione dell’esercito italiano. Ci eravamo di nuovo incontrati a Maddaloni in occasione della visita alla Scuola del Gen. Stefano Rega Capo del Corpo di Commissariato dell’esercito.