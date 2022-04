Buon Viaggio Generale che la terra ti sia lieve

È deceduto a Roma il Generale Vito CAPORASO ex Capo del Corpo di Amministrazione dell’esercito italiano. Ex Direttore di Amministrazione della Regione Militare Centrale. Nel 1969 Comandante della 2 Compagnia Allievi dell’allora SSCAM con il grado di Capitano. Riposa in pace e condoglianze ai familiari.

Ho un caro ricordo – ha dichiarato Atos Lugni-per essere stato il mio Comandante di Compagnia durante la frequenza del 25 Corso Acs Contabili.

I funerali si terranno Lunedì 11 aprile h. 11.00 presso la Chiesa San Francesco

Piazza Monte Gaudio n. 8

Roma .

Le più sentite condoglianze dalla redazione di Belvederenews