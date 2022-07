Buon viaggio Germanico . Le condoglianze del PSI Caserta

COMUNICATO PSI – Federazione di Caserta

La Federazione PSI di Caserta in rappresentanza di tutti i compagni socialisti dell’intera provincia, si stringe attorno al dolore che ha colpito la famiglia Patrelli per la dipartita del caro Germanico, storico dirigente provinciale.

Persona perbene, dedito alla famiglia e legato fortemente alla bandiera socialista.

L’intera comunità PSI di Terra di Lavoro, perde non solo un compagno, ma una risorsa umana e politica davvero preziosa.

Buon Viaggio Germanico