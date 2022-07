Buon viaggio in Paradiso Pasquale

Caserta . La notizia e’ arrivata come una doccia fredda e rapidamente ha fatto il giro della la citta’ . Pasquale Caporaso , meglio conosciuto come Pasquale “ Tabaccone” , nella serata di ieri , ha perso la sua battaglia contro un brutto male che lo teneva , da tempo fermo nel letto dell’ Ospedale.

Pasquale aveva 55 anni ed era conosciutissimo in citta’, un vero e proprio leone , sempre sorridente , sempre disponibile verso gli amici .

Il vuoto che ha lasciato in citta’ sarà’ incolmabile soprattutto in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo . I funerali si terranno nella mattinata di domani , lunedì 25 luglio, a partire dalle ore 9 nella chiesa del Buon Pastore sita in Piazza Pitesti. A tutta la sua famiglia le condoglianze più sentite dalla redazione di Belvederenews .