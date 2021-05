Buon Viaggio Lucio: le parole di Zinzi

Caserta. La città’ si e’ svegliata con una bruttissima notizia. Il cuore di Lucio Santangelo nella nottata di ieri , giovedi 13 maggio, ha smesso di battere. Lucio era un noto professionista molto conosciuto e amato . Lascia la moglie e due figli. Fra i tanti che L’ hanno voluto ricordare abbiamo voluto riportare le parole del Consigliere Regionale Gianpiero Zinzi :

“Un grande dolore!

Stanotte ci ha lasciato Lucio Santangelo. Un uomo perbene, un valido amministratore e un architetto competente. Negli ultimi anni ho avuto la fortuna di poter lavorare accanto a lui. La sua professionalità e la sua visione di città e di territorio sono state per me preziose ogniqualvolta si affrontava in Consiglio regionale la materia urbanistica, com’è accaduto con la legge regionale sul Governo del Territorio. Mi piace pensare che quando finalmente verrà approvata, conterrà un po’ del suo ingegno e delle sue intuizioni.

La Città perde un eccellente professionista e noi tutti un caro amico. Un forte abbraccio alla famiglia.